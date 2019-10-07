Мэрия Калининграда: Детский сад на ул. Карамзина готовится к открытию

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-07T19:16:02+03:00

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Городские власти получили разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса детсада №57 на улице Карамзина в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас здание готовится к открытию. Участок вокруг дошкольного учреждения благоустроен, и обеспечен двумя въездами с территории жилого квартала. Скоро калининградцы, проживающие в этом микрорайоне, смогут привести сюда своих детей в возрасте от 1,5 лет.

Корпус рассчитан на 10 возрастных групп. В новое здание переедет часть детей из действующего здания, расположенного неподалеку. На втором этаже нового корпуса будут группы для ребятишек постарше, от 3 до 7 лет. Детям предоставят все необходимые удобства для воспитания и развлечений, способствующих развитию. Они смогут заниматься музыкой и гимнастикой в специализированных залах.

ИСТОЧНИК KP.RU