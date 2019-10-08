2019-10-08T10:31:09+03:00
Общество

На программу конкретных дел в 2020 году выделят 240 млн рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

На программу «конкретных дел 2.0» в 2020 году будет выделено 240 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне главы администраций муниципалитетов представили концепции комплексного обустройства своих населенных пунктов.

Так, Гвардейский городской округ защитил проект по созданию пешеходной зоны и безбарьерной среды в центральной части поселка Знаменск: предполагается разделение территории на торговую, историческую и культурно-образовательную. Частный инвестор заявил о намерении строительства гостиничного комплекса на берегу реки Преголя.

В поселке Железнодорожном Правдинского городского округа приступят к благоустройству центральной площади: проведут дорожный ремонт, реконструкцию освещения, обустройство парковок и озеленение территории.

Полесский городской округ решил сделать акцент на повышении безопасности дорожного движения в поселках Славянское, Саранское, Сосновка с устройством уличного освещения, обустройством тротуаров и обеспечением комфортной инфраструктуры для передвижения пешеходов.

В планах администрации Немана продолжить работы в районе почты – заменить старое асфальтовое покрытие, обустроить парковочные места, благоустроить прилегающую к замку Рагнит территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В полиции рассказали, какие машины вскрывают в Калининграде чаще всего
В Нестерове иностранца приговорили к 11-ти годам колонии за хранение наркотиков
УМВД: Сбитая на Советском проспекте 12-летняя девочка находится в реанимации
В полиции сообщили обстоятельства крупного ДТП на пр. Калинина
Юные спортсмены из Пионерского завоевали четыре медали первенства мира по тайскому боксу
В Калининграде откроется выставка, посвященная Александру Невскому
В Калининграде за двое суток вскрыли 17 автомобилей
В последнее воскресенье октября калининградцы напишут Географический диктант
Калининградцу грозит 8 лет за разбойное нападение на пенсионерку
"Знатный замес": На проспекте Калинина в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Калининградец отсудил 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование
Калининградский ритуальщик обнаружил на капоте своей машины крест и текст проклятия
В Калининграде пенсионерка на «Опеле» устроила аварию, пострадал 2-летний ребенок
На Советском проспекте сбили 12-летнюю девочку, которая шла к трамваю
В Калининграде при падении в автобусе пострадала 4-летняя девочка
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
Спортсмен из Калининграда выиграл серебро чемпионата мира по настольному теннису среди слепых
В Калининграде 8 семей «аварийщиков» получили новые квартиры
Мэрия Калининграда: Детский сад на ул. Карамзина готовится к открытию
В суде Калининграда возобновились слушания дела экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой
В Калининграде стартовал осенний месячник по уборке и благоустройству