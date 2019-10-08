На программу конкретных дел в 2020 году выделят 240 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-08T10:31:09+03:00

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На программу «конкретных дел 2.0» в 2020 году будет выделено 240 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне главы администраций муниципалитетов представили концепции комплексного обустройства своих населенных пунктов.

Так, Гвардейский городской округ защитил проект по созданию пешеходной зоны и безбарьерной среды в центральной части поселка Знаменск: предполагается разделение территории на торговую, историческую и культурно-образовательную. Частный инвестор заявил о намерении строительства гостиничного комплекса на берегу реки Преголя.

В поселке Железнодорожном Правдинского городского округа приступят к благоустройству центральной площади: проведут дорожный ремонт, реконструкцию освещения, обустройство парковок и озеленение территории.

Полесский городской округ решил сделать акцент на повышении безопасности дорожного движения в поселках Славянское, Саранское, Сосновка с устройством уличного освещения, обустройством тротуаров и обеспечением комфортной инфраструктуры для передвижения пешеходов.

В планах администрации Немана продолжить работы в районе почты – заменить старое асфальтовое покрытие, обустроить парковочные места, благоустроить прилегающую к замку Рагнит территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU