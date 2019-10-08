В Калининграде 8 семей «аварийщиков» получили новые квартиры

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-08T10:36:31+03:00

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В Калининграде 8 семей - жители расселенного аварийного дома по ул. Ямской 69/71 получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дом по ул. Левитана, куда предстоит въехать новосёлам – трёхэтажный, квартиры уже с ремонтом, там есть всё необходимое: газовые плиты, кухонные раковины, полностью оборудованные санузлы, стены в которых выложены кафелем. Подключен свет и отопление, проведён газ, благоустроена территория.

- Мы переходим к очередному этапу программы переселения из аварийного жилья, необходимо переселить 87 многоквартирных домов, а это – 860 квартир общей площадью, почти 34 тысячи квадратных метров, - сказал первый замглавы администрации Юрий Федяшов - На первом этапе, в 2019-2020 годах, расселяется 5 аварийных домов (37 жилых помещений), и мы идём с небольшим опережением, чтобы приблизить радость новоселья.

ИСТОЧНИК KP.RU