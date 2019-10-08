Спортсмен из Калининграда выиграл серебро чемпионата мира по настольному теннису среди слепых

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-08T10:38:22+03:00

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Чемпионат мира по настольному теннису спорта слепых в Италии собрал больше 70 спортсменов из 17 стран.

В составе сборной России первое призовое место завоевал калининградец Владислав Лапченко.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в решающем матче за золото калининградец вместе с Ириной Лавровой из Волгограда и Владимиром Поляковым из Твери уступил полякам со счетом 23:31.

Всего же наши спортсмены провели 8 матчей, одержав 7 побед. На групповом этапе оказались сильнее Кореи, Швейцарии, Словении, Финляндии и Словакии. В четвертьфинале обыграли датчан, в полуфинале – финнов.

В минспорта отметили, что ранее сборная России в командном турнире становилась только четвертой, а на отчетном чемпионате в личном зачете Владимир Поляков стал третьим из 44 претендентов на призовые места.

ИСТОЧНИК KP.RU