В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-08T11:12:20+03:00

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В Калининграде до 11 часов не будет электричества на ул. Сестрорецкая 1-13,6-8а, ул. Ю. Долгорукого 1-5, ул. Механическая 3-5,4-10, ул. Алтайская 1-я 3-27,2-14, ул. Алтайская 2-я 8, ул. ст. серж. Карташова 51-75, ул. Макаренко 2а-26,5-23, ул. Урицкого 19-29, ул. Славянская 2-26,7-39, пер. Славянский 3-41, ул. Селенгинская 11-21,12а-14, ул. Благодатная 5-17,6-10, ул. Каблукова 15-19, ул. Карташова 2-38,11-49, ул. Балтийское шоссе 106, 116, ул. Магнитогорская 1, 3.

До 18 часов электричество отключено на :

ул. Чаадаева 13-41

ул. Нансена 35-49

ул. Суворова 8а

ул. Проф. Севастьянова 16-24

ул. Сергеева 2

ул. Пролетарская 29-53

ул. Ген. Соммера 46-68

ул. Университетская 4-10

ул. Горького 68-100,91-93

ул. Земельная 37-39

ул. Первомайская 1-3а,8-14

наб. Петра Великого 5

ул. Марш. Баграмяна 18-32

ул. Мариупольская 20-26.

Холодное водоснабжение приостановлено до 18 часов на ул. Марш. Баграмяна 20-32, 22а (ВНС), ул. Мариупольская 20-26, ул. Чаадаева 13-33, 13б (ВНС).

Горячее водоснабжение прекращено до 17 часовв домах по ул. Еловая аллея 51-69а. До 18 часов горячей воды не будет на ул. Подп. Емельянова 246-246а, 270.

ИСТОЧНИК KP.RU