В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
В Калининграде до 11 часов не будет электричества на ул. Сестрорецкая 1-13,6-8а, ул. Ю. Долгорукого 1-5, ул. Механическая 3-5,4-10, ул. Алтайская 1-я 3-27,2-14, ул. Алтайская 2-я 8, ул. ст. серж. Карташова 51-75, ул. Макаренко 2а-26,5-23, ул. Урицкого 19-29, ул. Славянская 2-26,7-39, пер. Славянский 3-41, ул. Селенгинская 11-21,12а-14, ул. Благодатная 5-17,6-10, ул. Каблукова 15-19, ул. Карташова 2-38,11-49, ул. Балтийское шоссе 106, 116, ул. Магнитогорская 1, 3.
До 18 часов электричество отключено на :
ул. Чаадаева 13-41
ул. Нансена 35-49
ул. Суворова 8а
ул. Проф. Севастьянова 16-24
ул. Сергеева 2
ул. Пролетарская 29-53
ул. Ген. Соммера 46-68
ул. Университетская 4-10
ул. Горького 68-100,91-93
ул. Земельная 37-39
ул. Первомайская 1-3а,8-14
наб. Петра Великого 5
ул. Марш. Баграмяна 18-32
ул. Мариупольская 20-26.
Холодное водоснабжение приостановлено до 18 часов на ул. Марш. Баграмяна 20-32, 22а (ВНС), ул. Мариупольская 20-26, ул. Чаадаева 13-33, 13б (ВНС).
Горячее водоснабжение прекращено до 17 часовв домах по ул. Еловая аллея 51-69а. До 18 часов горячей воды не будет на ул. Подп. Емельянова 246-246а, 270.
ИСТОЧНИК KP.RU