В Калининграде при падении в автобусе пострадала 4-летняя девочка
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В Калининграде в понедельник утром в дорожном происшествии пострадала 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Горького. Водитель пассажирского автобуса на перекрестке с ул. Озерной резко затормозил и допустил падение в салоне ребенка, который находился на руках матери.
В результате происшествия 4 – летняя девочка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU