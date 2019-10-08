В Калининграде при падении в автобусе пострадала 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-08T11:15:20+03:00

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В Калининграде в понедельник утром в дорожном происшествии пострадала 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Горького. Водитель пассажирского автобуса на перекрестке с ул. Озерной резко затормозил и допустил падение в салоне ребенка, который находился на руках матери.

В результате происшествия 4 – летняя девочка получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU