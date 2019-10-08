В Калининграде пенсионерка на «Опеле» устроила аварию, пострадал 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-08T11:26:04+03:00

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В понедельник, 7 октября, при столкновении двух автомобилей пострадал 2-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пенсионерка на «Опеле» при выезде со двора дома №43 на улице Громовой решила не уступать дороги и протаранила движущийся по главной дороге «Рено».

В результате столкновения находившийся в салоне 2-летни мальчик получил телесные повреждения. Об более тяжелых ранений его спасло детское удерживающее сиденье.

ИСТОЧНИК KP.RU