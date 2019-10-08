2019-10-08T11:29:51+03:00
Общество

Калининградский ритуальщик обнаружил на капоте своей машины крест и текст проклятия

Алексей Татаренков сообщил, что ранее ему уже сжигали машину
Иван МАРКОВ
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Крест и проклятие на капоте автомобиля ритуальщикаКрест и проклятие на капоте автомобиля ритуальщикаФото: Предоставлено героем публикации
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Калининградский ритуальщик Алексей Татаренков, который часто рассказывает о тонкостях своей работы на странице в фейсбуке, утром 8 октября обнаружил на капоте своего автомобиля деревянный крест и текст проклятия.

- Когда пришел работать в ритуальную сферу, то через два года мне сожгли машину, - написал Татаренков, - тогда были веселые времена, и мы отжимали потоки информации о смерти в свою контору, а теперь идет борьба за вывоз умерших с места смерти, опять начинаются угрозы. Обнаружил сегодня утром на капоте крест и бумагу с проклятьями. Кормовые базы истощаются и в ритуальном мире, пришел кризис.

Крест и бумагу с заклинанием Татаренков выбросил.

- Обычные проклятья там, чтобы платил за вывоз тел, а я принципиально не плачу, не хочу кормить всяких ухарей, кто получает за это и так деньги от мэрии, - сообщил Татаренков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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