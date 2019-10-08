2019-10-08T12:13:49+03:00
Общество

Калининградец отсудил 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Житель Славского района отсудил компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Весной 2009 года на мужчину завели уголовное дело по нескольким эпизодам мошенничества. Спустя месяц его задержали и заключили под стражу.

Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, а в мае 2010 года ему отпустили под подписку о невыезде.

- До 2018 года он ничего не знал о судьбе своего уголовного дела и не получал никаких документов, все это время он считал, что является обвиняемым в совершении ряда тяжких преступлений. Однако в феврале 2018 года на его ходатайство о движении уголовного дела он получил ответ, что уголовное дело в отношении него прекращено ещё в апреле 2012 года за отсутствием в его действиях состава преступления, - отметили в пресс-службе суда.

Мужчина подал в суд на министерство финансов, так как в результате уголовного преследования он не мог полноценно обеспечивать семью, а его здоровье было подорвано. Суд признал, что был факт незаконного преследования и взыскал в его пользу 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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