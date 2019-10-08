"Знатный замес": На проспекте Калинина в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Фото: Сергей АлексеевФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Движение на проспекте Калинина в Калининграде затруднено из-за ДТП с участием пассажирской маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
По предварительным данным, столкнулись автомобиль такси и маршрутка №64.
На место происшествия прибыла машина «скорой помощи». Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU