"Знатный замес": На проспекте Калинина в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-08T12:20:26+03:00

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Движение на проспекте Калинина в Калининграде затруднено из-за ДТП с участием пассажирской маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

По предварительным данным, столкнулись автомобиль такси и маршрутка №64.

На место происшествия прибыла машина «скорой помощи». Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU