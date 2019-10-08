Калининградцу грозит 8 лет за разбойное нападение на пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-08T12:27:09+03:00

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В суд направлено уголовное дело по обвинению 34-летнего калининградца в разбойном нападении. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел на озере Шенфлиз 18 июня этого года. 70-летняя горожанка загорала на берегу водоема, накинув на лицо панамку. В это время к ней подошел неизвестный, похитил пакет с личными вещами и отошёл в сторону, копаясь в содержимом. Пожилая женщина, заметив пропажу вещей, обнаружила свое имущество в руках незнакомца и потребовала вернуть похищенное.

В ответ злоумышленник несколько раз ударил пожилую женщину, забрал ее личные вещи и скрылся. На подозреваемого была составлена ориентировка и разослана всем наружным нарядам полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали нападавшего. На него завели уголовное дело по статье «Разбой», санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU