В последнее воскресенье октября калининградцы напишут Географический диктант

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-08T12:31:11+03:00

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Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» состоится

27 октября. Калининград присоединится к ней – принять участие смогут все желающие.

Как сообщает пресс-служба БФУ, площадкой проведения диктанта станет актовый зал университетского корпуса на улице А. Невского.

Зарегистрироваться в качестве участника можно в день проведения диктанта.

Начало работы площадки 27 октября – в 11:00. В 12:15 стартует диктант.

Акцию проводит Русское географическое общество.

ИСТОЧНИК KP.RU