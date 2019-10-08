В последнее воскресенье октября калининградцы напишут Географический диктант
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Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» состоится
27 октября. Калининград присоединится к ней – принять участие смогут все желающие.
Как сообщает пресс-служба БФУ, площадкой проведения диктанта станет актовый зал университетского корпуса на улице А. Невского.
Зарегистрироваться в качестве участника можно в день проведения диктанта.
Начало работы площадки 27 октября – в 11:00. В 12:15 стартует диктант.
Акцию проводит Русское географическое общество.
ИСТОЧНИК KP.RU