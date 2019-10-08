В Калининграде за двое суток вскрыли 17 автомобилей
В Калининграде участились случаи слива бензина из припаркованных автомобилей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда- Калининград» сказал начальник службы участковых уполномоченных полиции Ленинградского района Василий Маликов.
- Однако, это не носит массового характера, за последние два месяца было 3-4 подобных сообщения. По всем фактам проводились проверки, однако ввиду малозначительного ущерба эти деяния мы не можем квалифицировать как уголовно наказуемые, - сказал он.
При этом, отметил Маликов, в конце сентября в Ленинградском районе за двое суток было вскрыто сразу 17 автомобилей.
- Из некоторых автомобилей пропало имущество, преимущественно деньги. Связано это было с тем, что некоторые асоциальные элементы освободились из мест лишения свободы и вернулись к своей преступной деятельности. Эта группа лиц была установлена и привлечена к уголовной ответственности, - отметил представитель полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU