2019-10-08T12:42:27+03:00
Общество

В Калининграде за двое суток вскрыли 17 автомобилей

Виктор Сергеев
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В Калининграде участились случаи слива бензина из припаркованных автомобилей. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда- Калининград» сказал начальник службы участковых уполномоченных полиции Ленинградского района Василий Маликов.

- Однако, это не носит массового характера, за последние два месяца было 3-4 подобных сообщения. По всем фактам проводились проверки, однако ввиду малозначительного ущерба эти деяния мы не можем квалифицировать как уголовно наказуемые, - сказал он.

При этом, отметил Маликов, в конце сентября в Ленинградском районе за двое суток было вскрыто сразу 17 автомобилей.

- Из некоторых автомобилей пропало имущество, преимущественно деньги. Связано это было с тем, что некоторые асоциальные элементы освободились из мест лишения свободы и вернулись к своей преступной деятельности. Эта группа лиц была установлена и привлечена к уголовной ответственности, - отметил представитель полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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