2019-10-08T13:29:05+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка, посвященная Александру Невскому

Александр КАТЕРУША
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Один из предметов с выставки. Гренадерка офицерская Лейб-Гвардии Павловского полка, Российская Империя, 1825-1855 гг.Один из предметов с выставки. Гренадерка офицерская Лейб-Гвардии Павловского полка, Российская Империя, 1825-1855 гг.Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининград привезут уникальные экспонаты – оригиналы и копии орденов Александра Невского Российской империи, Советского Союза и современной России. Выставку, которую открывают в Историко-художественном музее, посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского и 295-летию ордена Святого благоверного князя Александра Невского.

Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции представят материалы из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи г. Санкт-Петербурга.

На выставке также покажут скульптуру и обмундирование. Так, в Калининград привезут офицерскую гренадерку Лейб-Гвардии Павловского полка (Российская Империя, 1825-1855 гг.).

- Выставка «За труды и Отечество» рассказывает об Александре Невском как о великом полководце, государственном деятеле, святом покровителе Санкт-Петербурга и русского воинства, - отметили организаторы.

Выставка «За труды и Отечество» откроется 10 октября в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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