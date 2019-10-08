Юные спортсмены из Пионерского завоевали четыре медали первенства мира по тайскому боксу

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-08T14:00:23+03:00

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Турция приняла крупнейший мировой турнир по тайскому боксу среди юношей и девушек, собрав 1200 бойцов от 12 до 17 лет из 80 стран.

Сборная России стала первой в абсолютном зачете. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, медалистами соревнований стали представители спортшколы Пионерского, которые выиграли золото и три бронзы.

Лучшим стал Вячеслав Евсюков, который в полуфинале и финале одолел сверстников из Казахстана и Малайзии.

Маргарита Войтович, одолев представительниц Узбекистана и Ирана, уступила в полуфинале турчанке и автоматически заняла одно из двух третьих мест.

Еще две бронзы у Романа Зуева и Дарьи Смирновой.

ИСТОЧНИК KP.RU