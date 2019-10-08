Юные спортсмены из Пионерского завоевали четыре медали первенства мира по тайскому боксу
Турция приняла крупнейший мировой турнир по тайскому боксу среди юношей и девушек, собрав 1200 бойцов от 12 до 17 лет из 80 стран.
Сборная России стала первой в абсолютном зачете. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, медалистами соревнований стали представители спортшколы Пионерского, которые выиграли золото и три бронзы.
Лучшим стал Вячеслав Евсюков, который в полуфинале и финале одолел сверстников из Казахстана и Малайзии.
Маргарита Войтович, одолев представительниц Узбекистана и Ирана, уступила в полуфинале турчанке и автоматически заняла одно из двух третьих мест.
Еще две бронзы у Романа Зуева и Дарьи Смирновой.
ИСТОЧНИК KP.RU