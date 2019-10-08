В полиции сообщили обстоятельства крупного ДТП на пр. Калинина

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-08T14:16:33+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей на проспекте Калинина.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, Автомобиль «Сетра» и автомобиль «Пежо» стояли на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора. В этот момент в заднюю часть «Пежо» врезалась «Шкода»», в которую ранее на полном ходу врезалась маршрутка.

В результате ДТП травмы получила 29 -летняя пассажирка «Шкода» , женщина доставлена в больницу.

- На данный момент сведений о других пострадавших нет. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливается все причины и обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU