УМВД: Сбитая на Советском проспекте 12-летняя девочка находится в реанимации

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-08T14:44:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник в 19:30 на советском проспекте под колеса автомобиля попала 12-летняя девочка, которая шла на посадку в трамвай. Сейчас школьница находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

- Видя, что трамвай остановился, девочка уверенно шагнула на проезжую часть. Но в этот самый момент со стороны улицы Нарвской вывернула «Ситроен», 60-летний водитель сейчас утверждает, что не видел ребенка, несмотря на то, что на ребенке была куртка со светлым мехом на капюшоне и яркий рюкзак, - отметила представитель УМВД.

Сейчас следователи выясняют, с какой скоростью опытный водитель вел автомобиль по вечерней улице и почему не затормозил в момент остановки трамвая, когда на посадку вышел ребенок с рюкзаком, добавила Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU