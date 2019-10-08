В Нестерове иностранца приговорили к 11-ти годам колонии за хранение наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
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В Нестерове осудили иностранца за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
57-летнего мужчину задержали около погранперехода в Чернышевском. В кармане его брюк был обнаружен сверток с наркотиками массой 2,95 гр, что является особо крупным размером.
Суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков и приговорил его к 11-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU