В Нестерове иностранца приговорили к 11-ти годам колонии за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-08T14:52:07+03:00

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В Нестерове осудили иностранца за хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

57-летнего мужчину задержали около погранперехода в Чернышевском. В кармане его брюк был обнаружен сверток с наркотиками массой 2,95 гр, что является особо крупным размером.

Суд признал его виновным в незаконном хранении наркотиков и приговорил его к 11-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU