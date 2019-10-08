2019-10-08T15:14:58+03:00
Общество

В полиции рассказали, какие машины вскрывают в Калининграде чаще всего

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде преимущественно вскрывают автомобили, которые визуально похожи на такси. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал начальник службы участковых уполномоченных полиции Ленинградского района Василий Маликов.

- Потому что злоумышленники предполагают, что водители такси хранят деньги в машине, - сказал он.

Маликов посоветовал калининградцам парковать свои автомобили на участках, которые оборудованы видеонаблюдением. В случае вскрытия машины записи позволят установить злоумышленника.

- Зачастую, нам известен круг лиц, которые занимаются такой деятельностью, нужна просто свидетельская база, показания, видеозаписи, - добавил Василий Маликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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