Стало известно, почему на главном поле стадиона «Балтика» траву заменят искусственным покрытием

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-08T15:49:55+03:00

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От натурального покрытия главного поля стадиона «Балтика» отказались, чтобы на нем можно было чаще тренироваться. Об этом рассказал советник гендиректора ФК «Балтика» Кирилл Волженкин.

- Решение о замене газона с натурального на искусственный приняли в рамках программы по развитию Центра подготовки молодых футболистов ФК «Балтика». Наша цель – развивать и воспитывать молодых игроков высокого уровня, которые в будущем смогут играть в главной команде. В том формате, который есть сейчас, когда у нас есть только одно маленькое искусственное поле, на котором тренируются все команды Центра подготовки, это сделать сложно, – сказал Кирилл Волженкин.

Кроме того, он отметил, что поле с естественным покрытием – «дорогое удовольствие».

- Нужны агрономы, нужен уход за подложкой и травой. На натуральном газоне нет возможности тренироваться целый день и каждый день. Мы, по сути, держали поле только для главной команды, для одной-двух тренировок в день! В остальное время на нем тренироваться не могли, - сказал Кирилл Волженкин.

Команда «Балтика» переехала на стадион «Калининград» для проведения игр первенства ФНЛ, а тренируются балтийцы на базе в Светлогорске. Таким образом, стадион «Балтика» полностью передали юным футболистам для тренировок.

Отметим, сейчас на «Балтике» идут активные работы по реконструкции. Главное поле перерыто, натуральное покрытие уже сняли. Со следующей недели приступят к строительству еще одного современного поля (тоже на территории стадиона, за трибуной).

По плану эти два поля застелет покрытием к концу ноября. Дальше начнется работа над двумя другими полями на «Балтике». Одно из них появится на месте снесенной Северной трибуны.

ИСТОЧНИК KP.RU