Стало известно, почему на главном поле стадиона «Балтика» траву заменят искусственным покрытием
От натурального покрытия главного поля стадиона «Балтика» отказались, чтобы на нем можно было чаще тренироваться. Об этом рассказал советник гендиректора ФК «Балтика» Кирилл Волженкин.
- Решение о замене газона с натурального на искусственный приняли в рамках программы по развитию Центра подготовки молодых футболистов ФК «Балтика». Наша цель – развивать и воспитывать молодых игроков высокого уровня, которые в будущем смогут играть в главной команде. В том формате, который есть сейчас, когда у нас есть только одно маленькое искусственное поле, на котором тренируются все команды Центра подготовки, это сделать сложно, – сказал Кирилл Волженкин.
Кроме того, он отметил, что поле с естественным покрытием – «дорогое удовольствие».
- Нужны агрономы, нужен уход за подложкой и травой. На натуральном газоне нет возможности тренироваться целый день и каждый день. Мы, по сути, держали поле только для главной команды, для одной-двух тренировок в день! В остальное время на нем тренироваться не могли, - сказал Кирилл Волженкин.
Команда «Балтика» переехала на стадион «Калининград» для проведения игр первенства ФНЛ, а тренируются балтийцы на базе в Светлогорске. Таким образом, стадион «Балтика» полностью передали юным футболистам для тренировок.
Отметим, сейчас на «Балтике» идут активные работы по реконструкции. Главное поле перерыто, натуральное покрытие уже сняли. Со следующей недели приступят к строительству еще одного современного поля (тоже на территории стадиона, за трибуной).
По плану эти два поля застелет покрытием к концу ноября. Дальше начнется работа над двумя другими полями на «Балтике». Одно из них появится на месте снесенной Северной трибуны.
ИСТОЧНИК KP.RU