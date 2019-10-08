2019-10-08T15:49:55+03:00
Спорт

Стало известно, почему на главном поле стадиона «Балтика» траву заменят искусственным покрытием

Реконструкцию планируют завершить к концу ноября
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

От натурального покрытия главного поля стадиона «Балтика» отказались, чтобы на нем можно было чаще тренироваться. Об этом рассказал советник гендиректора ФК «Балтика» Кирилл Волженкин.

- Решение о замене газона с натурального на искусственный приняли в рамках программы по развитию Центра подготовки молодых футболистов ФК «Балтика». Наша цель – развивать и воспитывать молодых игроков высокого уровня, которые в будущем смогут играть в главной команде. В том формате, который есть сейчас, когда у нас есть только одно маленькое искусственное поле, на котором тренируются все команды Центра подготовки, это сделать сложно, – сказал Кирилл Волженкин.

Кроме того, он отметил, что поле с естественным покрытием – «дорогое удовольствие».

- Нужны агрономы, нужен уход за подложкой и травой. На натуральном газоне нет возможности тренироваться целый день и каждый день. Мы, по сути, держали поле только для главной команды, для одной-двух тренировок в день! В остальное время на нем тренироваться не могли, - сказал Кирилл Волженкин.

Команда «Балтика» переехала на стадион «Калининград» для проведения игр первенства ФНЛ, а тренируются балтийцы на базе в Светлогорске. Таким образом, стадион «Балтика» полностью передали юным футболистам для тренировок.

Отметим, сейчас на «Балтике» идут активные работы по реконструкции. Главное поле перерыто, натуральное покрытие уже сняли. Со следующей недели приступят к строительству еще одного современного поля (тоже на территории стадиона, за трибуной).

По плану эти два поля застелет покрытием к концу ноября. Дальше начнется работа над двумя другими полями на «Балтике». Одно из них появится на месте снесенной Северной трибуны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24