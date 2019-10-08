2019-10-08T15:55:29+03:00
Общество

Проходить службу за пределы Калининградской области направят 50 призывников

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Осенью в Калининградской области на военную службу планируют призвать 1100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

За пределы Калининградской области планируется направить для прохождения военной службы 50 призывников - в Президентский полк ФСО России и в учебные воинские части.

- Остальные граждане подлежат направлению в воинские части, дислоцированные на территории области, свыше 60% из них поступят на укомплектование соединений и воинских частей Балтийского флота, - добавили в пресс-службе Балтфлота.

Все призывники, прибывшие на сборный пункт для отправки в воинские части, будут обеспечены в столовой сборного пункта горячим питанием в столовой.

- Особое внимание при проведении осеннего призыва будет уделено профилактике простудных и инфекционных заболеваний среди граждан, призываемых на военную службу, - заявили в пресс-службе БФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24