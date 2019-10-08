В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в разбойном нападении на магазин

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-08T16:02:00+03:00

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В Калининграде полиция устанавливает личность мужчины, который совершил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В четверг, 4 октября, около 23 часов мужчина вошел в магазин на проспекте Мира, угрожал оружием и пытался похитить деньги.

Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, нос прямой, ярко выраженные дугообразные брови, тонкие усы.

Был одет: матерчатая куртка зеленого цвета, спортивные зауженные штаны темно-синего цвета, кроссовки темного цвета с белой полоской на подошве, кофта серого цвета.

- Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас устанавливается личность подозреваемого, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В случае если вы узнали злоумышленника на прилагаемом видео, сообщите об этом в полицию, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Напоминаем номера телефонов: 552-098, 552-202 (дежурная часть), либо 02 (102 с мобильного), 8-931-607-70-94 (уголовный розыск).

ИСТОЧНИК KP.RU