Власти Калининграда попросят ГИБДД провести акцию по эвакуации машин с ул.Комсомольской

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-08T16:13:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Калининграда планируют попросить ГИБДД провести «образцово-показательную» акцию по эвакуации припаркованных под запрещающими знаками машин. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

- Утром полтора-два часа дорожные рабочие были вынуждены разыскивать автовладельцев, которые, видимо, считают, что строительная техника умеет летать по воздуху, и паркуют личный транспорт под знаками, - отметили в администрации, добавив, что если из-за ремонта не хватает парковочных мест на этой улице, «можно поискать их на соседних, и пройти немного пешком».

Напомним, на этой неделе на ул. Комсомольской начался ремонт тротуаров, дорожники начали снимать старый асфальт, вместо него будет уложена плитка.

ИСТОЧНИК KP.RU