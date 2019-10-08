Алиханов – о рождаемости в регионе: Статистика немного расстраивает

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-08T17:30:46+03:00

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Демографическая ситуация в Калининградской области «немного расстраивает». Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 8 октября, сказал губернатор Антон Алиханов

- Мы с Александром Юрьевичем Кравченко (министр здравоохранения) смотрели цифры по рождаемости и смертности за 8 месяцев 2019 года. Смертность у нас сократилась на 330 человек (по сравнению с прошлым годом), но, к сожалению, на 770 детей меньше родилось. С учетом демографического миграционного притока, который достаточно многообразен, в том числе, и молодые люди приезжают, это еще более смущающая статистика, она немножко расстраивает. Потому что приезжает людей больше, мы растем, умирает людей меньше, но рождаемость сокращается, - сказал Антон Алиханов.

Губернатор добавил, что со следующего года в регионе будут действовать новые инструменты для повышения рождаемости. «Будем внимательно смотреть как они работают», сказал он.

На заседании был рассмотрен прогноз социально-экономического развития области до 2022 года. Консервативный вариант предполагает сокращение уровня рождаемости, это связано с сокращение числа женщин в возрасте до 35 лет. Также было отмечено, что молодежь не торопится заводить детей, в результате постепенно повышается возраст матери, что тоже не способствует рождаемости.

ИСТОЧНИК KP.RU