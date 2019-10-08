На стадионе «Балтика» отремонтируют Южную трибуну

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-08T17:36:02+03:00

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Руководство ФК «Балтика» планирует провести ремонт Южной трибуны на стадионе «Балтика». Об этом рассказал советник гендиректора ФК «Балтика» Кирилл Волженкин.

- Мы планируем провести ремонт подтрибунных помещений и, возможно, сделать ремонт в части внешнего облика трибуны. Подтрибунные помещения – в первую очередь. Хотим улучшить условия для детей, учитывая, что их в Центре подготовки будет заниматься больше, до 500 человек, - сказал Кирилл Волженкин.

По его словам ремонт помещений начнется не раньше 2020 года.

Отметим, Южная трибуна «Балтики» (как и входная группа стадиона) имеет статус объекта культурного наследия. Сегодня Южная трибуна продолжает функционировать: работает клуб тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, кафе.

Напомним, в Калининграде продолжается реконструкция «Балтики» - одного из старейших в России стадионов.

ИСТОЧНИК KP.RU