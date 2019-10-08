2019-10-08T18:04:02+03:00
Происшествия

На улице Дзержинского в Калининграде сбили 8-летнюю школьницу на «зебре»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде днем на пешеходном переходе сбили 8-летнего ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Дзержинского в 12:30. Водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по «зебре».

В результате наезда ребенка доставили с травмами в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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