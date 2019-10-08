На улице Дзержинского в Калининграде сбили 8-летнюю школьницу на «зебре»
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининграде днем на пешеходном переходе сбили 8-летнего ребенка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Дзержинского в 12:30. Водитель «Фольксвагена» сбил 8-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть по «зебре».
В результате наезда ребенка доставили с травмами в больницу. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU