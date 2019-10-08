2019-10-08T18:52:25+03:00
Общество

В Калининграде из супермаркета украли автомат с игрушками

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полиция разыскивает подозреваемых в краже автомата с игрушками из супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автомат был украден из холла супермаркета «Виктория» на улице Согласия.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых граждан, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-506 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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