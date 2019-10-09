В Багратионовском районе сгорела электроподстанция
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Пожар в поселке Долгоруково Багратионовского района случился поздним вечером во вторник 8 октября. Сигнал о возгорании поступил в 23:29.
Уже в кромешной темноте на место выехал расчет местной пожарно-спасательной части – горела электрическая подстанция.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, кирпичная подстанция выгорела внутри на площади 10 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU