В Багратионовском районе сгорела электроподстанция

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-09T10:07:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в поселке Долгоруково Багратионовского района случился поздним вечером во вторник 8 октября. Сигнал о возгорании поступил в 23:29.

Уже в кромешной темноте на место выехал расчет местной пожарно-спасательной части – горела электрическая подстанция.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, кирпичная подстанция выгорела внутри на площади 10 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU