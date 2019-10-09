Для съемок фильма в Зеленоградске ищут красивых девушек

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-09T10:25:33+03:00

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В Калининградской области продолжается работа над проектом под названием «Два силуэта на закате солнца».

В среду 9 октября киношники работают в Зеленоградске. Для сцены в ресторане требуются актеры массовки. Об этом сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в «ВКонтакте».

«Ищем красивых девушек от 20 до 35 лет. Съемка с 19:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Желательно, чтобы красавицы нашлись именно в Зеленоградске или могли самостоятельно приехать на побережье из Калининграда.

«Два силуэта на закате солнца» – картина о девушке-фотографе, которая однажды узнает, что где-то в Калининграде у нее есть дед. Отправляясь на его поиски, она становится объектом пристального внимания и, рискуя жизнью, раскрывает преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU