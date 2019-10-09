Калининградец подключил к карте бонусную программу и лишился 80 тысяч
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Калининградская полиция разыскивает мошенника, который украл с карты жителя Багратионовска крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
61-летнему мужчине позвонил сотрудник банка и предложил подключить к его банковской карте дополнительную услугу. После этого мошенник сообщил, что для активации бонусной программы горожанин должен сообщить ему реквизиты карты.
- После того, как мужчина сообщил злоумышленнику всю информацию, с его банковской карты списали 80 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU