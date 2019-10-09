В Калининграде ночью возможны кратковременные отключения электричества

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-09T10:46:20+03:00

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В ночь на пятницу, 11 октября, в Калининграде возможны кратковременные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

С часу ночи до пяти часов утра 11 октября возможны кратковременные отключения электроэнергии у потребителей, проживающих по улицам Горького, Озерова, Партизанская, Юношеская, Знойная, Калязинская.

В это время будут проходить натурные испытания в рамках проекта «Создание системы автоматического восстановления электроснабжения потребителей» .

ИСТОЧНИК KP.RU