2019-10-09T10:46:20+03:00
Общество

В Калининграде ночью возможны кратковременные отключения электричества

Виктор Сергеев
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В ночь на пятницу, 11 октября, в Калининграде возможны кратковременные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

С часу ночи до пяти часов утра 11 октября возможны кратковременные отключения электроэнергии у потребителей, проживающих по улицам Горького, Озерова, Партизанская, Юношеская, Знойная, Калязинская.

В это время будут проходить натурные испытания в рамках проекта «Создание системы автоматического восстановления электроснабжения потребителей» .

ИСТОЧНИК KP.RU

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