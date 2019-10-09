2019-10-09T11:00:38+03:00
Общество

В Калининграде более десяти улиц остались без холодной воды

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Игорь Зарембо
Изменить размер текста:

В Калининграде в среду, 9 октября, в течение дня не будет холодной воды в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 14 часов воды не будет на ул. Батальной 1,6 и на ул. Машиностроительной 2.

До 16 часов вода отключена на ул. Лужская 7/13,15,15а,21,21а,б,в, 32,34,36,38/40,42/44, ул. Карташева 72,74,75,86,88,90,109,111,119а,121,129а, пер. Карташева 7,9,10,12,14/16,18, ул. Алданская 2б,3,3а,б,4а,5,7, пер. Алданский 1,2,3,4,5,5а, ул. Аральская 2,6,6а,8,105, ул. Ижорская 27,34, ул. Судостроительная 10,13а, 14-20,17в,г,д,е,22-28,60-62.

До 17 часов воды не будет на ул. Осипенко 6,8-20, на ул. Чкалова 66-68, на ул. Каштановая аллея 131-135,135а,в.

Электричества до 13 часов и с 13:30 до 18:00 не будет на ул. Нансена 74,74б,76,78,78б,80-86 и на ул. Суворова 40,42.

Теплоснабжение прекращено до 18 часов в домах на ул. Чаадаева 13-13а,15-15а,35-37,39,41.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде посетитель ночного клуба сломал челюсть охраннику
В Зеленоградском районе пропал 79-летний грибник
В Калининграде ожидается "странное потепление"
На подготовку к рекультивации калининградских свалок выделили более 20 миллионов рублей
Во всех калининградских муниципалитетах организовали горячие линии по вопросам отопления
На ул. Челюскинской в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде ночью возможны кратковременные отключения электричества
Калининградец подключил к карте бонусную программу и лишился 80 тысяч
Для съемок фильма в Зеленоградске ищут красивых девушек
В Багратионовском районе сгорела электроподстанция
В Калининграде из супермаркета украли автомат с игрушками
На улице Дзержинского в Калининграде сбили 8-летнюю школьницу на «зебре»
На стадионе «Балтика» отремонтируют Южную трибуну
Алиханов – о рождаемости в регионе: Статистика немного расстраивает
Власти Калининграда попросят ГИБДД провести акцию по эвакуации машин с ул.Комсомольской
В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в разбойном нападении на магазин
Проходить службу за пределы Калининградской области направят 50 призывников
Стало известно, почему на главном поле стадиона «Балтика» траву заменят искусственным покрытием
В полиции рассказали, какие машины вскрывают в Калининграде чаще всего
В Нестерове иностранца приговорили к 11-ти годам колонии за хранение наркотиков