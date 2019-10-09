В Калининграде более десяти улиц остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-09T11:00:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду, 9 октября, в течение дня не будет холодной воды в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 14 часов воды не будет на ул. Батальной 1,6 и на ул. Машиностроительной 2.

До 16 часов вода отключена на ул. Лужская 7/13,15,15а,21,21а,б,в, 32,34,36,38/40,42/44, ул. Карташева 72,74,75,86,88,90,109,111,119а,121,129а, пер. Карташева 7,9,10,12,14/16,18, ул. Алданская 2б,3,3а,б,4а,5,7, пер. Алданский 1,2,3,4,5,5а, ул. Аральская 2,6,6а,8,105, ул. Ижорская 27,34, ул. Судостроительная 10,13а, 14-20,17в,г,д,е,22-28,60-62.

До 17 часов воды не будет на ул. Осипенко 6,8-20, на ул. Чкалова 66-68, на ул. Каштановая аллея 131-135,135а,в.

Электричества до 13 часов и с 13:30 до 18:00 не будет на ул. Нансена 74,74б,76,78,78б,80-86 и на ул. Суворова 40,42.

Теплоснабжение прекращено до 18 часов в домах на ул. Чаадаева 13-13а,15-15а,35-37,39,41.

ИСТОЧНИК KP.RU