Во всех калининградских муниципалитетах организовали горячие линии по вопросам отопления

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-09T11:57:22+03:00

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Во всех муниципалитетах Калининградской области организованы горячие линии по вопросам отопления. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители муниципалитетов смогут получить информацию о проведении отопительного сезона 2019-2020 гг., а также оставить заявку в случае возникновения проблем.

Список телефонов горячих линий здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU