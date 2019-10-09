Во всех калининградских муниципалитетах организовали горячие линии по вопросам отопления
.Фото: Александр Подгорчук
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Во всех муниципалитетах Калининградской области организованы горячие линии по вопросам отопления. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жители муниципалитетов смогут получить информацию о проведении отопительного сезона 2019-2020 гг., а также оставить заявку в случае возникновения проблем.
Список телефонов горячих линий здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU