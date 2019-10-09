На подготовку к рекультивации калининградских свалок выделили более 20 миллионов рублей
В октябре в регионе пройдут аукционы на выполнение работ по проведению инженерных изысканий для рекультивации городских свалок твердых коммунальных отходов в 12 муниципалитетах. На эти цели выделено более 20 млн региона.
В список вошли Ладушкин, Мамоново, Нестеров, Полесск, Советск, Озерск, Краснознаменск, Славск, посёлки Темкино Правдинского городского округа, Тимирязево и Ясное Славского городского округа, а также Корнево Багратионовского городского округа.
Подрядчикам предстоит выполнить на всех объектах инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания, которые необходимы для рекультивации объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU