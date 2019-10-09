2019-10-09T12:26:21+03:00
Общество

В Калининграде ожидается "странное потепление"

В субботу синоптики обещают рост температуры
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Пролетела уже треть октября, а самые теплые дни месяца в Калининграде еще впереди.

Рост температуры синоптики обещают в субботу, когда столбик термометра доберется до отметок +14..+15 градусов. Правда, яркого солнца мы все равно не увидим. Вместо этого прогнозируется обложной дождь и сильный ветер, скорость которого в порывах достигнет 15-17 метров в секунду.

Картина должна измениться в воскресенье. Туч на небе станет меньше, вероятность дождя предварительно не высоко, а ветер заметно сбавит обороты. Воздух при этом по-прежнему будет прогреваться до +15 градусов.

По предварительным прогнозам, тепло задержится и на несколько дней после выходных. Более того - в понедельник и вторник у нас за окном вполне может быть +17..+18! И даже без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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