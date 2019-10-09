2019-10-09T12:27:07+03:00
Происшествия

В Зеленоградском районе пропал 79-летний грибник

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Зеленоградском районе ведутся поиски 79-летнего грибника. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в соцсети «ВКонтакте», Василий Антонюк ушел за грибами в 8 утра во вторник 8 октября и пропал в районе поселка Рощино.

«Родственники искали мужчину сутки, не нашли даже машину «Рено Меган 2», на которой он поехал в лес», - говорят организаторы поиска.

Информация об автомобиле: «Рено Меган 2», госномер о409кс 39rus, цвет – серый (мокрый асфальт).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде посетитель ночного клуба сломал челюсть охраннику
В Калининграде ожидается "странное потепление"
На подготовку к рекультивации калининградских свалок выделили более 20 миллионов рублей
Во всех калининградских муниципалитетах организовали горячие линии по вопросам отопления
На ул. Челюскинской в Калининграде сбили пешехода
В Калининграде более десяти улиц остались без холодной воды
В Калининграде ночью возможны кратковременные отключения электричества
Калининградец подключил к карте бонусную программу и лишился 80 тысяч
Для съемок фильма в Зеленоградске ищут красивых девушек
В Багратионовском районе сгорела электроподстанция
В Калининграде из супермаркета украли автомат с игрушками
На улице Дзержинского в Калининграде сбили 8-летнюю школьницу на «зебре»
На стадионе «Балтика» отремонтируют Южную трибуну
Алиханов – о рождаемости в регионе: Статистика немного расстраивает
Власти Калининграда попросят ГИБДД провести акцию по эвакуации машин с ул.Комсомольской
В Калининграде объявили в розыск подозреваемого в разбойном нападении на магазин
Проходить службу за пределы Калининградской области направят 50 призывников
Стало известно, почему на главном поле стадиона «Балтика» траву заменят искусственным покрытием
В полиции рассказали, какие машины вскрывают в Калининграде чаще всего
В Нестерове иностранца приговорили к 11-ти годам колонии за хранение наркотиков