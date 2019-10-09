В Зеленоградском районе пропал 79-летний грибник

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-09T12:27:07+03:00

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В Зеленоградском районе ведутся поиски 79-летнего грибника. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в соцсети «ВКонтакте», Василий Антонюк ушел за грибами в 8 утра во вторник 8 октября и пропал в районе поселка Рощино.

«Родственники искали мужчину сутки, не нашли даже машину «Рено Меган 2», на которой он поехал в лес», - говорят организаторы поиска.

Информация об автомобиле: «Рено Меган 2», госномер о409кс 39rus, цвет – серый (мокрый асфальт).

ИСТОЧНИК KP.RU