В Зеленоградском районе пропал 79-летний грибник
.Фото: vk.com
Изменить размер текста:
В Зеленоградском районе ведутся поиски 79-летнего грибника. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «ЗАПАД» в соцсети «ВКонтакте», Василий Антонюк ушел за грибами в 8 утра во вторник 8 октября и пропал в районе поселка Рощино.
«Родственники искали мужчину сутки, не нашли даже машину «Рено Меган 2», на которой он поехал в лес», - говорят организаторы поиска.
Информация об автомобиле: «Рено Меган 2», госномер о409кс 39rus, цвет – серый (мокрый асфальт).
ИСТОЧНИК KP.RU