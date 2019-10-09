В Калининграде посетитель ночного клуба сломал челюсть охраннику
В Калининграде полицейские по горячим следам задержали посетителя ночного клуба, который избил охранника заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 октября. Один из посетителей вступил в конфликт с охранником ночного клуба на улице Черняховского и несколько раз ударил его по лицу и сломал нижнюю челюсть.
- Нападавший скрылся, но был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель, - рассказали в полиции.
На горожанина завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU