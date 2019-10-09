В Калининграде посетитель ночного клуба сломал челюсть охраннику

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-09T12:56:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали посетителя ночного клуба, который избил охранника заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 4 октября. Один из посетителей вступил в конфликт с охранником ночного клуба на улице Черняховского и несколько раз ударил его по лицу и сломал нижнюю челюсть.

- Нападавший скрылся, но был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель, - рассказали в полиции.

На горожанина завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU