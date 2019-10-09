Калининградские баскетболисты заняли 3-е место на международном турнире
Калининград представляла команда СШ № 9.Фото: администрация Калининграда
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IV Международный турнир Twin basken cup проходил с 30 сентября по 6 октября в польском городе Торунь. В битве за кубок президента Торуни Михаила Залевскего участвовали команды из России, Украины и Польши. Как сообщает пресс-служба мэрии, Калининград представляла команда СШ № 9 (тренер Андрей Гулый).
По итогам соревнований наши баскетболисты заняли 3-е место. Участник команды Калининграда Андрей Трусов вошел в первую пятерку лучших игроков турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU