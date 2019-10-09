В Калининграде будут судить гендиректора строительной компании за уклонение от уплаты налогов на 68 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-09T13:23:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В суд передано уголовное дело по обвинению гендиректора строительной компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, гендиректор ООО «Даль-Балтикстрой» включил в налоговую декларацию ложные сведения, что помогло ему уклониться от уплаты налогов на 68,1 млн рублей. Также мужчина перечислял деньги с расчетных счетов контрагентов в адрес сторонних организации, минуя расчетный счет своей компании, что помогло ему скрыть почти 3 млн рублей, исключив возможность принудительного исполнения инкассовых поручений.

Помимо налоговых преступлений, гендиректор, по версии следствия, в течение года незаконно производил сигареты. Всего было изготовлено сигарет на 2,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU