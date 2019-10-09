Калининградца осудили за кражу труб водовода стоимостью 9 млн рублей
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В Балтийске осудили мужчину за покушение на кражу более 1900 метров металлических труб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В течение года мужчина с сообщниками похитили более 1900 метров магистральных труб недостроенного водовода Приморск-Балтийск. Ущерб составил более 9 млн рублей.
Мужчину признали виновным в покушении на кражу в особо крупном размере и приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU