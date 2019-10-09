Алиханов: В этом году мы точно побили рекорд по урожаю зерна за всю историю Калининградской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-09T15:31:16+03:00

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В этом году урожай зерна в Калининградской области стал рекордным за всю историю региона. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

В среду экспозицию Калининградской области на агропромышленной выставке «Золотая осень» посетил премьер Дмитрий Медведев, который, как сообщил Алиханов, оценил достижения калининградских аграриев и производителей продовольствия.

Глава региона отметил, что область заняла второе место место по урожайности зерновых и зернобобовых культур 50,8 ц/га, и первое место по урожайности рапса 32,1 ц/га, третье место по среднему надою на одну корову в сутки - 22,6 кг.

- Просили Председателя Правительства поддержать проект реконструкции калининградского морского канала для наращивания наших возможностей в экспортных поставках продовольствия, - написал Алиханов. – Рассказали о новых маломерных судах для прибрежного лова, которые спроектированы и строятся в Калининградской области. Считаем необходимым распространить на эти типы судов меры поддержки из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU