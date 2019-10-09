В Калининграде пройдет выставка старинных автомобилей и мотоциклов

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-09T15:37:29+03:00

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Закрытие ретро-сезона в рамках проекта «Региональный марафон ретро-автотехники» пройдет на площади перед Калининградским историко-художественным музеем.

Как рассказали в пресс-службе музея, главным на празднике будет выставка старинных автомобилей и мотоциклов

- Будут представлены не только классические ретро-автомобили (как отечественные, так и зарубежные), но и машины, подвергшиеся художественной и технической переделке. Так, покажут автомобили в стиле Rat Look, характерная черта которых – «ржавый» тюнинг. Кузов такого автомобиля искусственно состарен, при этом под капотом стоит мощный мотор, а салон выполнен из дорогих материалов, - рассказали организаторы.

В программе также награждение участников марафона, ирландские танцы, выступление артистов областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова.

Начало праздника 12 октября в 12:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU