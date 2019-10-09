За девять месяцев в Калининграде построили свыше 4,5 тысяч квартир
.Фото: Александр Подгорчук
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С января по сентябрь в Калининграде ввели в эксплуатацию 200 жилых домов, из которых 52 дома – многоквартирные на 4567 квартир. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Общая площадь построенного жилья составила 283,6 тысяч квадратных метров.
Больше всего жилья построили в Ленинградском районе – почти 145 тысяч «квадратов». В Московском районе сдано более 57 тыс кв.м., в Центральном – свыше 55 тыс. 2квадратов».
Всего в течение года в областном центре планируют построить 584 тыс квадратных метров жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU