Алиханов попросил Медведева поддержать строительство в регионе малых судов для прибрежного лова

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-09T17:00:13+03:00

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На проходящей в Москве агропромышленной выставке «Золотая осень» региональные власти презентовали премьеру Дмитрию Медведеву проект малого судна для прибрежного лова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Проект МСТР (малый сейнер траулер рыболовный) был разработан калининградскими проектировщиками из ООО «Адомат» для калининградских рыбаков (ООО «Марфиш») специально для промысла на Балтике.

- Судно уже строится на одной из верфей региона. Траулер отличается высокими показателями эффективности, общий объем наливных танков составит 200 кубометров, а предусмотренный объем вылова рыбы достигает 1 000 тонн в месяц, - рассказали в правительственной пресс-службе.

Губернатор Антон Алиханов рассказал главе правительства РФ о намерении построить серию таких судов и попросил о расширении поддержки строительства промыслового флота в части малых судов для прибрежного лова.

ИСТОЧНИК KP.RU