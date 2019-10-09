В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в ограблении таксиста

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-09T17:17:48+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в ограблении водителя такси. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Ранее судимый 43-летний мужчина вместе с подругой катался на такси по городу. Когда сумма на счетчике превысила тысячу рублей, таксист остановился и потребовал оплатить проезд. Вместо этого пассажир достал шприц, пригрозил уколоть его и отобрал 2 тысячи рублей.

- Оперативные сотрудники обратили внимание на то, что по требованию задержанного таксист останавливался вблизи букмекерских контор и игровых залов. И на поведение пассажира, когда его спокойствие и уравновешенность при подъезде к адресу сменялось резким оживлением и суетой. Это характерно для игроманов. Обойдя несколько залов, оперативники нашли того, кто угрожал водителю. Мужчина не успел избавиться от серьезных улик – нескольких шприцев, а также придумать, с какой целью носит их с собой в таком количестве. По решению суда фигурант изолирован от общества на время следствия, - сообщила Светлана Поставничая.

Похищенные деньги злоумышленник потратил на игры. На него завели уголовное дело по статье Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU