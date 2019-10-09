В Гурьевском районе 300 жителей прошли обследование в мобильных комплексах
С 7 по 9 октября в поселке Луговое Гурьевского района работали мобильные лечебно-диагностические комплексы. В течение трех дней обследование прошли более трехсот человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В комплексах можно было сделать рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, УЗ-диагностику, сдать общий анализ крови, посетить врачей: отоларинголога, терапевта, кардиолога, акушера-гинеколога. Жителей Лугового принимали специалисты Областного центра медицинской профилактики и реабилитации и Городской поликлиники № 2.
С 10 октября новые медицинские автопоезда отправятся в поселок Корнево под Багратионовском. С графиком их работы на территории региона в октябре можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU