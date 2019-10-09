2019-10-09T18:13:11+03:00
Общество

В Гурьевском районе 300 жителей прошли обследование в мобильных комплексах

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С 7 по 9 октября в поселке Луговое Гурьевского района работали мобильные лечебно-диагностические комплексы. В течение трех дней обследование прошли более трехсот человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В комплексах можно было сделать рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, УЗ-диагностику, сдать общий анализ крови, посетить врачей: отоларинголога, терапевта, кардиолога, акушера-гинеколога. Жителей Лугового принимали специалисты Областного центра медицинской профилактики и реабилитации и Городской поликлиники № 2.

С 10 октября новые медицинские автопоезда отправятся в поселок Корнево под Багратионовском. С графиком их работы на территории региона в октябре можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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