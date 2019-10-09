"130 тысяч, наверное": председатель горсовета Калининграда не смог вспомнить размер своей зарплаты

СЕГОДНЯ 18:42 2019-10-09T18:42:27+03:00

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Зарплата председателя городского совета депутатов Калининграда вырастет на 4 процента. Однако, Андрей Кропоткин не смог вспомнить размер своей заработной платы за месяц.

Об индексации его спросили журналисты после очередного заседания горсовета, на котором депутаты и проголосовали за повышение зарплат муниципальным служащим.

- Моя зарплата повысится на 4 процента. По декларации я получаю 1,9 миллиона, кажется. Разделить на 12… Это сколько? 130, наверное? 120-130 тысяч, - сказал Андрей Кропоткин, высчитывая цифры.

При этом председатель горсовета отметил, что ездит на своей машине и сам оплачивает бензин.

- Водитель тоже не оплачивается! Хотя это как бы можно было сделать, - сказал Андрей Кропоткин. – Да и телефоном я не пользуюсь. Я плачу сам за телефон. У меня только зарплата, у меня никаких больше преимуществ здесь нет.

Депутаты горсовета на заседании в среду 9 октября проголосовали за повышение зарплат муниципальным служащим. Размер индексации составил 4 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU