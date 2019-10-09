2019-10-09T18:45:23+03:00
В мире

В Бразилии на пляж выбросило бутылку с посланием калининградских моряков, написанным 30 лет назад

Авторами письма являются члены команды судна "Атлант"
Кирилл Алексеев
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..Фото: Архив "КП"
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Удивительную находку обнаружили на юге Бразилии. Как сообщает агентство ТАСС, студент Вагнер Агийяр, гуляя с подругой по пляжу, нашел выброшенную морем бутылку. В ней оказалось послание, написанное на русском языке. Студентам удалось его частично перевести и выяснилось, что письмо было помещено в бутылку и отправилось гулять по волнам около 30 лет назад. Авторами послания являются калининградские моряки с судна "Атлант". Они отмечали день рождения капитана судна Юдина, после чего решили отправить послание потомкам.

"Адресовано это письмо тем, кто не полениться выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и Правительства (в это время в Советском Союзе действовал "сухой закон" - Ред.) настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции", - говорится в послании.

Бразильские студенты собираются ответить авторам письма, которые, по их предположению, живут сегодня в Калининграде. А найденное послание поместят в рамку и повесят на стену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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