В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды
В четверг, 10 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет электричества по адресам:
ул. Ярославская 1-17, 2а, 2в, 2б, 4-8, 9б, 11
ул. Гражданская 5а, 9а, 22
ул. Фрунзе 31-35а, 51
ул. Калязинская 2-4, 10
ул. Горького19, 19а, 19б, 21-23, 23а
ул. Ген. Озерова 39-47
ул. Калужская 12-18
ул. Пугачева 9, 12-14, 13, 14а, 16
ул. Коммунальная 3-5, 2-18, 7-17
ул. Офицерская 1-7,4-8, 9-13, 13а
пр-т Мира 86-98.
Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Летней 10, 16, 16а, 20-46, 48 (школа№ 6); ул. П. Морозова 117-139, 146-156, 157, 170; ул. Коммунистической 14.
До 17 часов воды не будет на ул. Авторемонтной 2-8; ул. Чекистов 58-64; ул. Молдавской 1-7.
ИСТОЧНИК KP.RU