В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-10T10:31:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 10 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет электричества по адресам:

ул. Ярославская 1-17, 2а, 2в, 2б, 4-8, 9б, 11

ул. Гражданская 5а, 9а, 22

ул. Фрунзе 31-35а, 51

ул. Калязинская 2-4, 10

ул. Горького19, 19а, 19б, 21-23, 23а

ул. Ген. Озерова 39-47

ул. Калужская 12-18

ул. Пугачева 9, 12-14, 13, 14а, 16

ул. Коммунальная 3-5, 2-18, 7-17

ул. Офицерская 1-7,4-8, 9-13, 13а

пр-т Мира 86-98.

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Летней 10, 16, 16а, 20-46, 48 (школа№ 6); ул. П. Морозова 117-139, 146-156, 157, 170; ул. Коммунистической 14.

До 17 часов воды не будет на ул. Авторемонтной 2-8; ул. Чекистов 58-64; ул. Молдавской 1-7.

ИСТОЧНИК KP.RU