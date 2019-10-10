Алиханов увидел «взрывной» рост турпотока после введения электронных виз в Калининград

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-10T10:50:41+03:00

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Введение электронных виз для поездок в Калининградскую область привело к «взрывному» росту туристов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «РИА Новости».

- Мы очень хорошо стартовали... смогли увидеть существенный «взрывной» рост потока туристов, начиная с 1 июля, - цитирует издание слова калининградского губернатора

Алиханов добавил, что механизм электронных бесплатных виз несет положительный экономический эффект, и для региона это возможность проведения новых мероприятий.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что, по предварительным данным, турпоток уже увеличился на 10-11 % и ожидается, что по итогам года прирост составит около 13%.

ИСТОЧНИК KP.RU